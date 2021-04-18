Песков сообщил о любимых местах отдыха Путина

Владимир Путин на отдыхе в Сибири, 2019 год (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин «прикипел душой к Сибири», ему нравится отдыхать в этом регионе. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Он прикипел все-таки душой к Сибири, он ее действительно любит», — сказал Песков.

При этом он отметил, что президент также любит бывать и на Дальнем Востоке, и в Сочи, и в Крыму. «В этом плане у него пристрастия по широкой географии, но, действительно, на несколько дней предпочитает все-таки уединяться в Сибири», — сказал Песков.

В прошлом месяце Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу провел несколько дней в сибирской тайге. Они катались на вездеходе, совершали пешие прогулки и посетили мастерскую Шойгу, где министр изготавливает поделки из древесины.