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Политика ,  
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Экс-президент Эстонии призвал запретить въезд россиянам в ЕС

Тоомас Хендрик Ильвес на фоне обострения отношений России и Евросоюза заявил, что россиянам необходимо «заморозить» визы, оставив исключения на случай чрезвычайных семейных обстоятельств, так как «на кону безопасность Европы»
Хендрик Ильвес
Хендрик Ильвес (Фото: Sonja Marzoner / dpa / Global Look Press)

Следует ввести временный запрет на посещение россиянами Эстонии и Евросоюза, заявил в Twitter бывший глава государства Тоомас Хендрик Ильвес.

«Возможно, нужен «временный перерыв» для любых, и я имею в виду вообще любых визитов из России. Вплоть до вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС. Просто заморозьте визы, оставив исключения на случай чрезвычайных семейных обстоятельств. На кону безопасность Европы», — написал Ильвес.

Ильвес возглавлял Эстонию с 2006-го по 2016 годы, с 1999-го по 2002 годы он был министром иностранных дел страны.

Британия поддержала высылку российских дипломатов из Чехии
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Вид на здание посольства Российской Федерации в Праге

17 апреля чешские власти обвинили российских дипломатов в причастности к взрывам складов с боеприпасами в моравской деревне Врбетице. По мнению МИДа страны, сотрудники диппредставительства работали на российскую разведку.

МИД увидел «американский след» в высылке российских дипломатов из Чехии
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Вид на здание МИД РФ

В тот же день власти страны объявили в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти подозревают в отравлении российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Чехии их разыскивают «в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления».

19 апреля Чехия планирует обсудить ситуацию со взрывами во Врбетице в ходе совещания министров иностранных дел ЕС. МИД России выразил Чехии протест и пообещал принять ответные меры.

Автор
Евгений Науменко
Эстония россияне запрет на въезд
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