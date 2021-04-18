Экс-президент Эстонии призвал запретить въезд россиянам в ЕС
Следует ввести временный запрет на посещение россиянами Эстонии и Евросоюза, заявил в Twitter бывший глава государства Тоомас Хендрик Ильвес.
«Возможно, нужен «временный перерыв» для любых, и я имею в виду вообще любых визитов из России. Вплоть до вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС. Просто заморозьте визы, оставив исключения на случай чрезвычайных семейных обстоятельств. На кону безопасность Европы», — написал Ильвес.
Ильвес возглавлял Эстонию с 2006-го по 2016 годы, с 1999-го по 2002 годы он был министром иностранных дел страны.
17 апреля чешские власти обвинили российских дипломатов в причастности к взрывам складов с боеприпасами в моравской деревне Врбетице. По мнению МИДа страны, сотрудники диппредставительства работали на российскую разведку.