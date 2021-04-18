Британия поддержала высылку российских дипломатов из Чехии

Вид на здание посольства Российской Федерации в Праге (Фото: David W Cerny / Reuters)

Великобритания поддерживает чешские власти в ситуации с высылкой из страны российских дипломатов, говорится на сайте британского правительства.

«Соединенное Королевство полностью поддерживает наших чешских союзников, которые показали, насколько далеко заходит ГРУ в своих попытках проводить опасные и злонамеренные операции, — а также отмечает тревожную модель поведения, последовавшую за атакой в Солсбери», — указано в сообщении.

17 апреля министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек объявил о высылке 18 российских дипломатов. Он указал, что указанные им люди — сотрудники ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) и Службы внешней разведки (СВР).

Премьер-министр страны Андрей Бабиш позднее пояснил, что чешские власти подозревают дипломатов в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в моравской деревне Врбетице