Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 75,55 (-1,43) Инвестиции, 16 апр, 12:46
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 90,46 (-1,77) Инвестиции, 16 апр, 12:46
Чем оригинальные запасные части для автомобиля лучше. Тест на выживание РБК и Mercedes-Benz, 14:43 Россия выйдет из проекта МКС к 2025 году Общество, 14:39 В России разработали систему «воздушного минирования» против БЛА Политика, 14:26 Россия решила отказаться от МКС и создать собственную орбитальную станцию Технологии и медиа, 14:19 Участник лыжного марафона на Камчатке умер во время гонки Спорт, 14:13 Британия поддержала высылку российских дипломатов из Чехии Политика, 14:11 Тихановская назвала «переворот и покушение на Лукашенко» провокацией Политика, 14:01 Четыре стратегии, как накопить на пенсию РБК и НПФ «Будущее», 13:54 Федор Емельяненко объявил о намерении провести бой в России Спорт, 13:40 В Чехии назвали маловероятным участие «Росатома» в строительстве АЭС Политика, 13:38 ФСБ раскрыла подробности планировавшегося в Белоруссии переворота. Видео Политика, 13:28 Парламент Сирии назначил дату президентских выборов Политика, 13:18 Что отличает Европу, Азию и Америку в подходе к удаленке Pro, 13:18 Какие космические явления и объекты можно увидеть с территории России РБК и ПСБ, 13:05
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,82 -0,66% EUR/RUB ₽90,85 -0,56% EUR/USD $1,2 +0,08%
Политика ,  
0 

Британия поддержала высылку российских дипломатов из Чехии

Вид на здание посольства Российской Федерации в Праге
Вид на здание посольства Российской Федерации в Праге (Фото: David W Cerny / Reuters)

Великобритания поддерживает чешские власти в ситуации с высылкой из страны российских дипломатов, говорится на сайте британского правительства.

«Соединенное Королевство полностью поддерживает наших чешских союзников, которые показали, насколько далеко заходит ГРУ в своих попытках проводить опасные и злонамеренные операции, — а также отмечает тревожную модель поведения, последовавшую за атакой в Солсбери», — указано в сообщении.

В Чехии назвали маловероятным участие «Росатома» в строительстве АЭС
Политика
АЭС &laquo;Дукованы&raquo;

17 апреля министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек объявил о высылке 18 российских дипломатов. Он указал, что указанные им люди — сотрудники ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) и Службы внешней разведки (СВР).

Премьер-министр страны Андрей Бабиш позднее пояснил, что чешские власти подозревают дипломатов в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в моравской деревне Врбетице

Позднее чешские власти объявили в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны Александра Петрова и Руслана Боширова. Их британские власти считают виновными в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года.

19 апреля чешские власти обсудят ситуацию со взрывами на складах боеприпасов в ходе встречи министров иностранных дел Евросоюза. «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами», — заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чехия высылка дипломатов МИД Великобритании
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,82 -0,66% EUR/RUB ₽90,85 -0,56% EUR/USD $1,2 +0,08%
Материалы по теме
В Совфеде обвинили Чехию в желании «подыграть товарищам по НАТО»
Политика
Захарова пообещала ответ на «фокусы» Чехии
Политика
Вице-премьер Чехии предложил провести встречу Путина и Байдена в Праге
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter