В Чехии назвали маловероятным участие «Росатома» в строительстве АЭС

АЭС «Дукованы» (Фото: Milenko Badzic / imageBROKER.com / Global Look Press)

Участие российской госкорпорации «Росатом» в тендере на строительство атомной электростанции «Дукованы» в Моравии маловероятно. Об этом заявил министр промышленности Чехии Карел Гавличек.

«Очень маловероятно, что Росатом может участвовать в тендере на окончание строительства электростанции Дукованы», — сказал Гавличек.

17 апреля чешские власти объявили о высылке из страны 18 российских дипломатов. Их подозревают в причастности к взрывам на складах боеприпасов в Вребетице. Тогда в ходе инцидента погибли двое рабочих. По мнению чешских властей, указанные сотрудники диппредставительства работают на российские спецслужбы. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».

Позднее Гавличек сказал, что скандал может повлиять на решение руководство Чехии о приглашении «Росатома» к участию в строительстве нового энергоблока АЭС «Дукованы». При этом сам министр ранее, наоборот, выступал за привлечение как можно большего числа компаний для участия в проекте.