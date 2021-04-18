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В Чехии назвали маловероятным участие «Росатома» в строительстве АЭС

АЭС «Дукованы»
АЭС «Дукованы» (Фото: Milenko Badzic / imageBROKER.com / Global Look Press)

Участие российской госкорпорации «Росатом» в тендере на строительство атомной электростанции «Дукованы» в Моравии маловероятно. Об этом заявил министр промышленности Чехии Карел Гавличек.

«Очень маловероятно, что Росатом может участвовать в тендере на окончание строительства электростанции Дукованы», — сказал Гавличек.

17 апреля чешские власти объявили о высылке из страны 18 российских дипломатов. Их подозревают в причастности к взрывам на складах боеприпасов в Вребетице. Тогда в ходе инцидента погибли двое рабочих. По мнению чешских властей, указанные сотрудники диппредставительства работают на российские спецслужбы. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».

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Пиротехники полиции Чешской Республики, вооруженные пожарным танком и военным транспортером, в районе склада боеприпасов в Врбетице, где взрывом было уничтожено одно из зданий, 18 октября 2014

Позднее Гавличек сказал, что скандал может повлиять на решение руководство Чехии о приглашении «Росатома» к участию в строительстве нового энергоблока АЭС «Дукованы». При этом сам министр ранее, наоборот, выступал за привлечение как можно большего числа компаний для участия в проекте.

АЭС «Дукованы» построил в 1970-е — 1980-е годы Советский Союз в рамках договора с Чехословакией. Первый энергоблок ввели в эксплуатацию в 1985-м, в 1987-м — остальные три. Электростанция покрывает более 20% потребления энергии в стране. На 2029 год планировалось начало строительства нового энергоблока, которое должно завершиться в 2036 году. Стоимость проекта — примерно €6 млрд.

О намерении участвовать в этом тендере глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил в июле 2019 года. Кроме него, на участие в конкурсе претендуют американская компания Westinghouse, французская EDF и южнокорейская KHNP. До этого к тендеру не допустили китайскую China General Nuclear Power. Чешский сенат также призывал не допускать к конкурсу тех, кто «враждебно настроен по отношению к странам НАТО».

Росатом Чехия тендер строительство АЭС
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