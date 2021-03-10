На предприятии «Росатома» изобрели ракету-ловушку для беспилотников

Ученые Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ) изобрели устройство для борьбы с беспилотниками — ракету, из которой выпускается захватывающая дроны сеть. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Роспатента.

Система состоит из ракеты с блоком наведения, которая доставляет в район нахождения беспилотника контейнер с размещенной в нем сетью-ловушкой с прикрепленными по углам грузами. Грузы растягивают сеть для захвата дрона.

Разработчики объяснили, что существующие сегодня в России аналогичные проекты ловушек для дронов неэффективны для захвата скоростных беспилотников, которые могут совершать сложные маневры.

Эту проблему специалисты планируют решить за счет увеличения начальной скорости грузов с прикрепленными вытяжными стропами, связанными с сетью-ловушкой. Для этого будут удлинены метательные стволы при вылете из них грузов.