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На предприятии «Росатома» изобрели ракету-ловушку для беспилотников

Ученые Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ) изобрели устройство для борьбы с беспилотниками — ракету, из которой выпускается захватывающая дроны сеть. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Роспатента.

Система состоит из ракеты с блоком наведения, которая доставляет в район нахождения беспилотника контейнер с размещенной в нем сетью-ловушкой с прикрепленными по углам грузами. Грузы растягивают сеть для захвата дрона.

Разработчики объяснили, что существующие сегодня в России аналогичные проекты ловушек для дронов неэффективны для захвата скоростных беспилотников, которые могут совершать сложные маневры.

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Эту проблему специалисты планируют решить за счет увеличения начальной скорости грузов с прикрепленными вытяжными стропами, связанными с сетью-ловушкой. Для этого будут удлинены метательные стволы при вылете из них грузов.

Изобретение запатентовано в марте 2021 года. Сейчас ведется разработка документации к изделию. Также запланированы изготовление и предварительные испытания опытных образцов комплекса борьбы со скоростными дронами.

РФЯЦ-ВНИИТФ, расположенный в городе Снежинск Челябинской области, — одно из ключевых предприятий «Росатома».

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Ранее санкт-петербургский научно-исследовательский институт «Вектор» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») разработал мобильный комплекс борьбы с беспилотниками, получивший название «Защита». Комплекс стоимостью от 25 млн руб. умещается в трех кейсах и способен подавлять управление дроном в радиусе 2 км вне зависимости от времени суток и погодных условий. На развертывание системы требуется около 30 минут.

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