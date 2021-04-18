В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в мире как тревожную

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Из-за роста заболеваемости и смертности от коронавируса ВОЗ оценивает ситуацию с пандемией как тревожную. Об этом, как передает ТАСС, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Сейчас мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост числа смертей за четыре недели. <...> Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого внедрения вакцины между странами», — сообщила она.

Вуйнович отметила, что прошлая неделя была четвертой по количеству новых случаев за одну неделю.

О росте количества заболеваемости семь недель подряд ранее заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он отметил, что вакцинация — не единственный способ борьбы с коронавирусом. Он призвал соблюдать социальную дистанцию, носить маски, прибегать к самоизоляции и другим мерам.