Испания выдала России экс-чиновника Чувашии и наркоторговца из Эквадора

Сергей Гаврилов (Фото: gov.cap.ru)

Власти Испании выдали России осужденного за мошенничество бывшего директора управления федеральной автомобильной дороги «Волга» и гражданина Эквадора, обвиняемого в контрабанде и сбыте наркотиков, сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры.

«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Испания экстрадируют в Россию гражданина РФ Сергея Гаврилова и гражданина Эквадора Кортеса Кинонеса Франсиско Шавье», — говорится в сообщении.

Россиянин обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). В сентябре 2015 года Ленинский районный суд Чебоксар приговорил его к четырем годам лишения свободы за пособничество в мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК).

Гаврилов осужден за то, что в мае 2012 года, будучи главой ФКУ «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород — Уфа Федерального дорожного агентства», согласно приговору, способствовал хищению денежных средств ОАО «Чувашавтодор» в размере 11,5 млн руб. (100% акций «Чувашавтодора» принадлежат республике). За это он получил вознаграждение.

С апреля по сентябрь 2013 года бывший чиновник также заключил госконтракты с ООО «Воддорстрой» и ЗАО «Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна «Сызранская», которые должны были отремонтировать находящиеся в ведении Упрдор «Волга» дороги, сумма контрактов составляла 106,6 млн руб. При этом эти дороги находились на гарантийном обслуживании ОАО «Дорисс» и ООО «Мордовдор-строй». Своими действиями Гаврилов нанес государству материальный ущерб.