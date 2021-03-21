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Испания выдала России экс-чиновника Чувашии и наркоторговца из Эквадора

Сергей Гаврилов
Сергей Гаврилов (Фото: gov.cap.ru)

Власти Испании выдали России осужденного за мошенничество бывшего директора управления федеральной автомобильной дороги «Волга» и гражданина Эквадора, обвиняемого в контрабанде и сбыте наркотиков, сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры.

«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Испания экстрадируют в Россию гражданина РФ Сергея Гаврилова и гражданина Эквадора Кортеса Кинонеса Франсиско Шавье», — говорится в сообщении.

Россиянин обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). В сентябре 2015 года Ленинский районный суд Чебоксар приговорил его к четырем годам лишения свободы за пособничество в мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК).

Гаврилов осужден за то, что в мае 2012 года, будучи главой ФКУ «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород — Уфа Федерального дорожного агентства», согласно приговору, способствовал хищению денежных средств ОАО «Чувашавтодор» в размере 11,5 млн руб. (100% акций «Чувашавтодора» принадлежат республике). За это он получил вознаграждение.

С апреля по сентябрь 2013 года бывший чиновник также заключил госконтракты с ООО «Воддорстрой» и ЗАО «Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна «Сызранская», которые должны были отремонтировать находящиеся в ведении Упрдор «Волга» дороги, сумма контрактов составляла 106,6 млн руб. При этом эти дороги находились на гарантийном обслуживании ОАО «Дорисс» и ООО «Мордовдор-строй». Своими действиями Гаврилов нанес государству материальный ущерб.

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Фото:Виктор Лисицын / Global Look Press


Кроме того, сейчас в суде находится еще одно уголовное дело против него. Как следует из дела, он, занимая указанную должность, заключил договор с ГУП «Республиканское управление капитального строительства» на выполнение работ. Строительно-монтажные и земляные работы с сентября 2012 года по март 2013 год проводила субподрядная организация ООО СПФ «ДОРСтрой Ремонт» на земельных участках, принадлежащих ООО «СП «Стрелецкое». Ущерб оценили в 3,8 млн руб.

В январе 2016 года Гаврилов был объявлен в международный розыск по поручению Генпрокуратуры. В мае 2019 года его задержали на территории Испании. Генпрокуратура потребовала выдать россиянина. В октябре прошлого года Совет министров Испании принял решение о его экстрадиции.

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Гражданин Эквадора обвиняется по пп. «а, б» ч. 4 ст. 229.1 УК (контрабанда наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 228.1 УК (незаконный сбыт наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, в октябре—ноябре 2018 года обвиняемый совместно с другими лицами провез на теплоходе Baltic Autumn, следовавшем из порта города Гуаякиль в порт Санкт-Петербурга, семь килограммов кокаина. Впоследствии наркотик был сбыт на территории города. Сам эквадорец скрылся и был объявлен в розыск. В июне прошлого года его задержали в Испании.

«Выдачи в Россию удалось добиться благодаря тесному взаимодействию Генеральной прокуратуры Российской Федерации с компетентными органами Королевства Испания», — отметили в надзорном ведомстве.

Генеральная прокуратура Россия Испания экстрадиция чиновник наркоторговцы
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