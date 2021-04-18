Тело пропавшего под Новосибирском шестилетнего мальчика нашли в реке

Фото: Следственный комитет РФ

Тело пропавшего в городе Обь Новосибирской области шестилетнего мальчика нашли в реке. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета.

«В ходе поисковых мероприятий, организованных совместно с полицией, сотрудниками МЧС, волонтерами и жителями города Обь, было обнаружено тело шестилетнего мальчика», — говорится в сообщении.

Ребенка удалось обнаружить благодаря снижению уровня реки Власиха. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего).

По данным следственной проверки,15 апреля мальчик вместе со сверстниками гулял на улице. Около 18 часов дети стали расходиться, ребенок пошел за мячом, который находился у реки Власиха, после этого его не видели.