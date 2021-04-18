Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 75,55 (-1,43) Инвестиции, 16 апр, 12:46
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 90,46 (-1,77) Инвестиции, 16 апр, 12:46
Тело пропавшего под Новосибирском шестилетнего мальчика нашли в реке Общество, 11:40 Голос и лицо вместо документов: зачем банки внедряют биометрию Индустрия 4.0, 11:30 Импорт без оглядки на рубль: как хеджировать валютные риски РБК и Банк «Открытие», 11:26 Полиция Праги задержала обливших кетчупом забор посольства России Общество, 11:26 В России число заболевших COVID-19 за сутки вновь опустилось ниже 9 тыс. Общество, 11:20 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 апреля Общество, 11:16 Минздрав Израиля разрешил не носить маски на улице Общество, 11:08 Совкомбанк начал сокращать сотрудников присоединенного «Восточного» Финансы, 11:06 Чехия обсудит в ЕС причастность спецслужб России к взрыву в Врбетице Политика, 11:03 Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ Спорт, 10:49 Партнерский мозг: почему для успеха переговоров важна симпатия сторон Pro, 10:45 Андрей Орловский обновил рекорд UFC Спорт, 10:37 Пляски с пылесосом: как Голливуд изменил представления о домашней уборке РБК Cтиль и Dyson, 10:37 Эксперты назвали самые популярные авианаправления на майские праздники Общество, 10:20
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,82 -0,66% EUR/RUB ₽90,85 -0,56% EUR/USD $1,2 +0,08%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Минздрав Израиля разрешил не носить маски на улице

Фото: Nir Elias / Reuters
Фото: Nir Elias / Reuters

Министерство здравоохранения Израиля отменило предписание об обязательном ношении защитных масок на улице в связи со снижением уровня заражения коронавирусом в стране. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Показатели заболеваемости продолжают оставаться низкими по всей стране, отменяется требование носить маски на открытом воздухе», — говорится в сообщении.

При этом Минздрав страны по-прежнему рекомендует носить маски при большом скоплении людей. Ношение масок в помещениях остается обязательным.

Израиль разрешил привитым от COVID-19 иностранцам посещать родственников
Общество
Фото:Ariel Schalit / AP

Ранее власти страны раскрыли условия въезда иностранных туристов, сделавших вакцинацию. Туристам будет необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус перед посадкой в самолет. Кроме того, чтобы покинуть пределы израильского аэропорта, туристам нужно будет пройти повторный ПЦР-тест, а также тест на антитела, чтобы подтвердить, что прибывшие вакцинированы или ранее вылечились от вируса.

Израиль откроет границы для вакцинировавшихся 23 мая.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Израиле было выявлено более 836 тыс. случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в стране не выявили ни одного случая заражения. За все время пандемии в стране умерли от COVID-19 более 6,3 тыс. человек.

Читайте на РБК Pro
Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Сколько стоит открыть пункт выдачи заказов Почему 100 млн человек обречены на смену профессии Большинство бизнес-мероприятий бесполезны — основатель Reddit

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Израиль коронавирус маски COVID-19
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,82 -0,66% EUR/RUB ₽90,85 -0,56% EUR/USD $1,2 +0,08%
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 апреля
Общество
Израиль назвал условия для въезда туристов
Общество
Израиль разрешил привитым от COVID-19 иностранцам посещать родственников
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter