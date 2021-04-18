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Летевший из Москвы во Владивосток самолет сел в Красноярске

Пассажир рейса Москва — Владивосток почувствовал недомогание, самолет совершил посадку в Красноярске. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Красноярска.

«Была посадка в Красноярске по медицинским показаниям пассажира, самолет уже в пути», — рассказали в аэропорту.

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Рейс SU-1702 («Аэрофлот») должен был прибыть во Владивосток в 13:00 (6:00 мск). Однако из-за вынужденной посадки в Красноярске он прибыл во Владивосток на два часа позже.

Также сегодня самолет, выполнявший рейс Москва — Благовещенск, совершил экстренную посадку в Братске из-за плохого самочувствия пассажира. После остановки самолет продолжил полет в пункт назначения.

самолет Красноярск пассажир экстренная посадка
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