Летевший из Москвы во Владивосток самолет сел в Красноярске

Пассажир рейса Москва — Владивосток почувствовал недомогание, самолет совершил посадку в Красноярске. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Красноярска.

«Была посадка в Красноярске по медицинским показаниям пассажира, самолет уже в пути», — рассказали в аэропорту.

Рейс SU-1702 («Аэрофлот») должен был прибыть во Владивосток в 13:00 (6:00 мск). Однако из-за вынужденной посадки в Красноярске он прибыл во Владивосток на два часа позже.

Также сегодня самолет, выполнявший рейс Москва — Благовещенск, совершил экстренную посадку в Братске из-за плохого самочувствия пассажира. После остановки самолет продолжил полет в пункт назначения.