«Роскосмос» выбрал точное место посадки космонавтов после полетов на Луну

Российские космонавты после полетов на Луну будут приземляться в Беляевском районе Оренбургской области. Об этом говорится в документации госкорпорации «Роскосмос», опубликованной на сайте госзакупок, передает «РИА Новости».

Место подобрано для возвращения с Луны космического корабля «Орел», сейчас находящегося в разработке. «Для штатного района посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата <...> определен район номер восемь «Оренбург», расположенный в 64,5 километрах к юго-востоку от города Оренбург», — уточняется в документах.

В радиусе восьми километров от будущей точки приземления «Орла» нет населенных пунктов. Ближайшими являются села Старицкое, Цветочное и Крючковка. «Роскосмос» возведет в районе специальный посадочный комплекс.

Штатный полигон для посадки кораблей «Союз», которые привозят российских космонавтов с МКС, находится в Казахстане.