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Посол назвал включение Украины в НАТО долгом Германии перед Киевом

На Германии лежит ответственность за преступления нацистского режима против украинского народа, поэтому ФРГ должна добиться включения Украины в НАТО. Об этом заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник, передает Welt am Sonntag.

«Германия, которая несет особую историческую ответственность за преступления нацистов против украинского народа, должна сыграть ведущую роль, чтобы Украина стала членом НАТО», — сообщил он.

Посол Украины назвал возвращение Крыма моральным долгом Германии
Политика
Фото:Алексей Зотов / ТАСС

Мельник добавил, что включить Украину в Североатлантический альянс надо как можно скорее, «без всяких «если» и «но». По мнению дипломата, только это сможет остудить «горячие головы в Кремле» и предотвратить новую крупномасштабную войну в Европе.

Ранее Мельник уже говорил о моральном долге Германии перед Украиной за преступления нацистов. Тогда посол заявил, что Берлин должен помочь Киеву вернуть Крым, так как за последнее столетие Германия оккупировала полуостров дважды. 

НАТО Германия Украина посол
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