Посол назвал включение Украины в НАТО долгом Германии перед Киевом

На Германии лежит ответственность за преступления нацистского режима против украинского народа, поэтому ФРГ должна добиться включения Украины в НАТО. Об этом заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник, передает Welt am Sonntag.

«Германия, которая несет особую историческую ответственность за преступления нацистов против украинского народа, должна сыграть ведущую роль, чтобы Украина стала членом НАТО», — сообщил он.

Мельник добавил, что включить Украину в Североатлантический альянс надо как можно скорее, «без всяких «если» и «но». По мнению дипломата, только это сможет остудить «горячие головы в Кремле» и предотвратить новую крупномасштабную войну в Европе.