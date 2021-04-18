«Роскосмос» задумался о трансформации тела человека для дальнего космоса

Российская госкорпорация «Роскосмос» изучит возможность улучшения организма человека с помощью генной инженерии и клеточных технологий. Таким образом тело космонавтов можно будет приспособить для полетов в дальний космос. Об этом рассказал исполнительный директор компании по перспективным программам и науке Александр Блошенко, передает ТАСС.

«В будущем для полетов в дальний космос нужно будет применять генные и клеточные технологии, медицинское воздействие на отдельные органы. Роскосмос планирует в 2021 году открыть научно-исследовательские работы, где этот вопрос будет рассмотрен», — пояснил он.

Как уточнил Блошенко, корпорация хочет разработать медицинские препараты, которые помогут организму человека справиться с тяжелыми условиями пребывания в дальнем космосе. В частности, на космонавтов плохо воздействует радиация. «Уже есть наработки по временному изменению свойств организмов грызунов: им вводят препарат, после чего у организма на какое-то время появляются «сверхспособности», — отметил директор.