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В Перу пять человек погибли при падении военного вертолета в реку

На юго-востоке Перу во время операции против наркоторговцев разбился военный вертолет, погибли пятеро военнослужащих. Об этом сообщило в Twitter Объединенное командование ВС республики.

«Вертолет, на борту которого находились 12 военнослужащих, получил механические повреждения и упал в реку Вильканота в регионе Куско», — уточняется в сообщении.

В Афганистане девять человек погибли при крушении военного вертолета
Общество
Фото:Anna-Marie Wyant / Zuma / ТАСС

В числе погибших перечислены пять человек. Пятеро военных получили легкие травмы. Судьба еще двоих неизвестна, ведутся их поиски.

Как уточнило командование, вертолет выполнял разведывательную миссию в рамках борьбы с незаконным наркотрафиком.

В конце января в США потерпел крушение вертолет Национальной гвардии, погибли трое военнослужащих. Вертолет рухнул на фермерском поле и загорелся. Он использовался для медицинской эвакуации, экипаж выполнял тренировочный полет.

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