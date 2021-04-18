В Перу пять человек погибли при падении военного вертолета в реку

На юго-востоке Перу во время операции против наркоторговцев разбился военный вертолет, погибли пятеро военнослужащих. Об этом сообщило в Twitter Объединенное командование ВС республики.

«Вертолет, на борту которого находились 12 военнослужащих, получил механические повреждения и упал в реку Вильканота в регионе Куско», — уточняется в сообщении.

В числе погибших перечислены пять человек. Пятеро военных получили легкие травмы. Судьба еще двоих неизвестна, ведутся их поиски.

Как уточнило командование, вертолет выполнял разведывательную миссию в рамках борьбы с незаконным наркотрафиком.