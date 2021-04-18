В Совфеде обвинили Чехию в желании «подыграть товарищам по НАТО»

Чехия стремится «понравиться старшим партнерам» по НАТО, поэтому высылает российских дипломатов. Об этом заявил российский сенатор Андрей Климов, передает РЕН ТВ.

«Чехия не первый раз пытается подыграть своим товарищам по НАТО. Не первый раз это происходит в такой грубой форме», — отметил он.

По мнению Климова, реальных оснований для высылки российских дипломатов у властей Чехии нет.

Ранее МИД Чехии сообщил о высылке 18 дипломатов России, которые были идентифицированы как сотрудники ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) и Службы внешней разведки (СВР). Власти Чехии пояснили, что подозревают их в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в Врбетице.