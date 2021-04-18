Общество , 18 апр, 01:47
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Во Владивостоке загорелся двухэтажный склад на площади 1,6 тыс. кв. м
Во Владивостоке загорелся двухэтажный склад на площади 1,6 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России, передает «РИА Новости».
«Горит двухэтажное здание, в котором расположен склад продуктов и автозапчастей. Огонь вышел на кровлю», — уточняется в сообщении.
Инцидент произошел на улице Бородинская. Пожар удалось локализовать, к тушению привлекли 40 человек. В результате возгорания никто не пострадал.
Ранее на юго-востоке Москвы начался пожар в трехэтажном здании склада. Огонь распространился на площади примерно 700 кв. м, частично обрушилась кровля. Предварительной причиной в МЧС назвали возгорание электрического кабеля. Никто не пострадал.