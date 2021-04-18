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Во Владивостоке загорелся двухэтажный склад на площади 1,6 тыс. кв. м

Во Владивостоке загорелся двухэтажный склад на площади 1,6 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России, передает «РИА Новости».

«Горит двухэтажное здание, в котором расположен склад продуктов и автозапчастей. Огонь вышел на кровлю», — уточняется в сообщении.

В горящем складе на юго-востоке Москвы частично обрушилась кровля
Общество
Фото:МЧС России

Инцидент произошел на улице Бородинская. Пожар удалось локализовать, к тушению привлекли 40 человек. В результате возгорания никто не пострадал.

Ранее на юго-востоке Москвы начался пожар в трехэтажном здании склада. Огонь распространился на площади примерно 700 кв. м, частично обрушилась кровля. Предварительной причиной в МЧС назвали возгорание электрического кабеля. Никто не пострадал.

Владивосток
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