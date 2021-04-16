В горящем складе на юго-востоке Москвы частично обрушилась кровля

В трехэтажном здании склада на юго-востоке Москвы произошел пожар, в результате которого обрушилась кровля. Об этом сообщает городское управление МЧС.

«По уточненной информации происходит загорание трехэтажного складского здания, огонь принял открытую форму горения, площадь загорания составляет около 700 кв.м. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли», — говорится в сообщении.

Пожар произошел на складе по адресу: Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 24. МЧС первое сообщение об инциденте получило 15 апреля в 21:13. На место происшествия были направлены пожарные. Пострадавших нет.

По предварительной информации, на втором этаже здания загорелся электрический кабель.