На западе Москвы загорелся ангар на площади 200 кв. м

На западе столицы загорелся металлический ангар по адресу: 2-й Сетуньский проезд, д. 3. Об этом говорится на сайте московского главка МЧС.

«Обнаружено возгорание в 2-х уровневом металлическом ангаре, отдельно-стоящем. Происходит возгорание хранящегося имущества на площади около 200 м2», — уточняется в сообщении.

О пострадавших не сообщается.

В начале апреля пожар охватил два ангара в городе Кинель Самарской области. Огонь распространился на площадь 1,2 тыс. кв. м. В региональной прокуратуре указали, что возгорание началось в производственном помещении по переработке автомобильной резины. Один человек погиб, прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности.