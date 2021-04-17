Два вагона c лесом сошли с рельсов в Свердловской области

Фото: uraltransprok / Telegram

В Свердловской области два вагона, груженных лесом, сошли с рельсов на подъездных путях предприятия «Уралтранслес». Об этом сообщает в Telegram Уральская транспортная прокуратура.

По данным транспортной прокуратуры, инцидент произошел в 18:50 (16:50 мск) 17 апреля в районе станции Филькино Свердловской железной дороги.

«По предварительной информации, при сходе никто не пострадал. Обстоятельства события уточняются», — говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура начала проверку исполнения закона о безопасности движения.