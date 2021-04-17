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Пандемия коронавируса ,  
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Лукашенко посоветовал белорусам «нормально питаться» для борьбы с COVID

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Для поддержания своего организма перед коронавирусной инфекцией необходимо больше работать и нормально питаться. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит Tut.by.

«Вирус активизирует те болезни, которые есть у человека, хронические. <...>. Учитывая, что мы постоянно будем жить с этими вирусами, не знаю, какие будут, нам надо взяться за себя и за свою жизнь. Больше работать, нормально питаться. Сколько раз говорил: свое надо есть, из нашей земли, а не какое-то заморское», — сказал белорусский президент.

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<p>Александр Лукашенко</p>

Также Лукашенко сказал, что в Белоруссии ждали третью волну коронавируса, но ситуация с заболеваемостью в стране контролируемая и оказалась ниже ожидавшегося ранее уровня в полтора раза.

Кроме того, президент рассказал, что пока не делал прививку от коронавируса, потому что недавно анализ его крови показал наличие достаточного количества антител после перенесенной болезни.

В начале января Лукашено заявил, что пандемия коронавируса может быть послана людям в наказание за их пренебрежительное отношение к природе.
По мнению главы государства без гармонии с природой люди будут нездоровы, а их дети будут нищими.

По последним данным Минздрава страны, число заболевших COVID-19 в республике выросло до 341 539 человек. Жертвами инфекции стали 2403 человек.

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