Лукашенко посоветовал белорусам «нормально питаться» для борьбы с COVID

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Для поддержания своего организма перед коронавирусной инфекцией необходимо больше работать и нормально питаться. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит Tut.by.

«Вирус активизирует те болезни, которые есть у человека, хронические. <...>. Учитывая, что мы постоянно будем жить с этими вирусами, не знаю, какие будут, нам надо взяться за себя и за свою жизнь. Больше работать, нормально питаться. Сколько раз говорил: свое надо есть, из нашей земли, а не какое-то заморское», — сказал белорусский президент.

Также Лукашенко сказал, что в Белоруссии ждали третью волну коронавируса, но ситуация с заболеваемостью в стране контролируемая и оказалась ниже ожидавшегося ранее уровня в полтора раза.

Кроме того, президент рассказал, что пока не делал прививку от коронавируса, потому что недавно анализ его крови показал наличие достаточного количества антител после перенесенной болезни.