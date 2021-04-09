СК проверит сообщения о мошенничестве с имуществом модельера Зайцева

Следственный комитет проверит информацию о мошенничестве с имуществом 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева. Соответствующее поручение дал председатель СК Александр Бастрыкин, сообщается на сайте ведомства.

В частности, в СК указывают, что в эфире одного из федеральных каналов говорилось о группе людей, которые находятся в доме Зайцева. Они снимают видео и размещают его в социальные сети.

«Сообщается, что эти люди используют пожилого модельера для личного обогащения и, возможно, намерены завладеть его имуществом. Председатель СК России поручил руководству ГСУ СК по Московской области тщательно проверить озвученную в эфире информацию и доложить о результатах», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Информацию о людях, которые снимают видео с Зайцевым и выкладывают их в социальную сеть Tik Tok, в начале апреля распространили «Первый канал», «РЕН ТВ», «Вокруг ТВ» и ряд других СМИ. В интервью родственники и знакомые модельера обвинили снимающих видео граждан в мошенничестве и намерении завладеть его деньгами.