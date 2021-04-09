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СК проверит сообщения о мошенничестве с имуществом модельера Зайцева

Следственный комитет проверит информацию о мошенничестве с имуществом 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева. Соответствующее поручение дал председатель СК Александр Бастрыкин, сообщается на сайте ведомства.

В частности, в СК указывают, что в эфире одного из федеральных каналов говорилось о группе людей, которые находятся в доме Зайцева. Они снимают видео и размещают его в социальные сети.

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«Сообщается, что эти люди используют пожилого модельера для личного обогащения и, возможно, намерены завладеть его имуществом. Председатель СК России поручил руководству ГСУ СК по Московской области тщательно проверить озвученную в эфире информацию и доложить о результатах», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Информацию о людях, которые снимают видео с Зайцевым и выкладывают их в социальную сеть Tik Tok, в начале апреля распространили «Первый канал», «РЕН ТВ», «Вокруг ТВ» и ряд других СМИ. В интервью родственники и знакомые модельера обвинили снимающих видео граждан в мошенничестве и намерении завладеть его деньгами.

мошенничество Следственный комитет Вячеслав Зайцев
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