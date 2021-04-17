СК завел дело из-за гибели ребенка после нападения стаи собак

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В Башкирии в Учалинском районе в результате нападения стаи собак погиб ребенок, сообщает пресс-служба следственного управления Cледственного комитета по региону.

По данным следователей, инцидент произошел 17 апреля в селе Сафарово. Бродячие собаки напали на четырехлетнего мальчика, который катался на велосипеде. От полученных травм ребенок скончался на месте.

В отношении сотрудников администрации района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Следователи считают, что в администрации не справились с работой по отлову животных.

В конце марта бездомная собака укусила двухлетнего ребенка в Красноярске, после чего следователи начали проверку. По данным ведомства, ребенок гулял вместе с матерью и решил потрогать спящую бездомную собаку, а она в ответ укусила его за лицо.