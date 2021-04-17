Подозреваемый во взрыве на ядерном объекте в Натанзе сбежал из страны

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Исполнитель диверсии на ядерном объекте в Натанзе сумел сбежать за границу. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщило иранское агентство IRIB.

«Он бежал из страны за час до инцидента, и необходимые меры по его задержанию и возвращению в страну принимаются», — говорится в сообщении агентства.

Кроме того, в IRIB уточнили, что в Министерстве разведки опознали подозреваемого — иранца Резу Карими, работавшего на объекте.

Уточняется, что часть источника питания для центрифуг была разрушена в результате взрыва устройства, которое Карими пронес на объект. Сейчас на объекте идут ремонтные работы.

IRIB отмечает, что эта диверсия побудила иранское правительство повысить предел обогащения урана до уровня 60%. До этого времени степень обогащения составляла 20%