В Брянской области депутата арестовали по подозрению в педофилии

Видео: СК РФ

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В Брянской области депутата Дятьковского районного Совета народных депутатов арестовали по подозрению в педофилии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

«По ходатайству следователей судом в отношении народного избранника <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

По данным следователей, 19-летняя местная жительница за оплату свела депутата с двенадцатилетней девочкой, он у себя дома в городе Дятьково Брянской области вступил с несовершеннолетней в интимную связь. В СК добавили, что испытывая материальные жизненные трудности, на протяжении нескольких месяцев девочка занималась проституцией.