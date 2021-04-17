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В Брянской области депутата арестовали по подозрению в педофилии

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ
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В Брянской области депутата Дятьковского районного Совета народных депутатов арестовали по подозрению в педофилии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

«По ходатайству следователей судом в отношении народного избранника <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

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Фото:Виктор Чернов / Global Look Press

По данным следователей, 19-летняя местная жительница за оплату свела депутата с двенадцатилетней девочкой, он у себя дома в городе Дятьково Брянской области вступил с несовершеннолетней в интимную связь. В СК добавили, что испытывая материальные жизненные трудности, на протяжении нескольких месяцев девочка занималась проституцией.

В отношении депутата было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 134 УК (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), а в отношении 19-летней местной жительницы завели дело по ч. 3 ст. 240 УК (о вовлечении в занятие проституцией), ее также отправили в СИЗО.

Имя задержанного в СК не раскрыли. По данным «Брянских новостей», подозреваемый, Алексей Городинский, является членом партии Роста, а также возглавляет Дятьковское местное отделение. Источник в правоохранительных органах подтвердил РБК, что речь идет о Городинском. РБК обратился за комментарием в Брянское региональное отделение партии Роста.

депутат обвинения в педофилии Брянская область новости
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