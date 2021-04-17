Мультфильм «Душа» получил премию «Энни»

Мультфильм «Душа» режиссеров Питера Доктера и Кемпа Паэурса, который сняла студия Pixar, получил премию «Энни» в номинации «Лучший анимационный фильм». Соответствующая информация представлена на сайте премии.

В номинации также были представлены мультфильм от Pixar «Вперед», анимационная работа Netflix «Семья Уиллоби», а также проект DreamWorks Animation «Семейка Крудс: новоселье».

Ранее мультфильм «Душа» стал обладателем премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший анимационный фильм», а в январе Американский институт киноискусства (AFI) включил анимационную картину «Душа» в список лучших фильмов и сериалов 2020 года.

Главный герой мультфильма — темнокожий школьный учитель музыки Джо Гарднер. Он мечтает играть джаз, но, когда его желание близко к исполнению, герой неожиданно умирает и попадает в загробный мир. Там он сталкивается с философскими вопросами о жизни и ее предназначении.