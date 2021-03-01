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Мультфильм «Душа» завоевал «Золотой глобус»

Мультфильм «Душа» от режиссера Пита Доктера, производство Pixar Animation Studios и Walt Disney Pictures выиграл премию «Золотой глобус» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Это девятый «Золотой глобус» Pixar в этой номинации, компания является рекордсменом среди американских студий. Доктер также побил рекорд, став первым режиссером, кто выиграл данную категорию трижды. Ранее он уже получал награды за мультфильм «Вверх», который вышел на экраны в 2009 году, и «Головоломку» 2015 года.

Церемонию вручения «Золотого глобуса» перенесли из-за пандемии
Общество
Фото:HFPA / Zuma / ТАСС

Сюжет «Души» связан с чернокожим школьным учителем музыки Джо Гарднером, который мечтает играть джаз. Когда его желание близко к исполнению, герой неожиданно умирает и попадает в загробный мир, где сталкивается с философскими вопросами о жизни и ее предназначении.

В 2021 году прошла 78-ая церемония вручения «Золотого глобуса». Обычно ее проводят в январе, однако из-за коронавируса мероприятие сдвинули. Помимо «Души» на премию за лучшую полнометражку номинировали следующие картины: «Семейка Крудс: Новоселье», «Вперед», «Путешествие на Луну» и «Легенда о волках».

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