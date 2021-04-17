«Союз МС-17» с тремя членами экипажа на борту отстыковался от МКС

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-17», на борту которого находятся российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и отправился к Земле. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

В госкорпорации отметили, что в 01:25 мск закрылись переходные люки между «Союзом МС-17» и малым исследовательским модулем «Поиск».

«Спустя несколько часов, в 04:34:04 мск, корабль в штатном режиме отстыковался от российского сегмента МКС, перешел в режим автономного полета и отправился к Земле», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в 07:01 мск «Союз МС-17» включит двигатели на торможение. Затем от него отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки, которые сгорят в плотных слоях атмосферы. Аппарат должен приземлиться в 07:55 мск в 147 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.