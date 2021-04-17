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«Союз МС-17» с тремя членами экипажа на борту отстыковался от МКС

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-17», на борту которого находятся российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и отправился к Земле. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

В госкорпорации отметили, что в 01:25 мск закрылись переходные люки между «Союзом МС-17» и малым исследовательским модулем «Поиск».

«Спустя несколько часов, в 04:34:04 мск, корабль в штатном режиме отстыковался от российского сегмента МКС, перешел в режим автономного полета и отправился к Земле», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в 07:01 мск «Союз МС-17» включит двигатели на торможение. Затем от него отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки, которые сгорят в плотных слоях атмосферы. Аппарат должен приземлиться в 07:55 мск в 147 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

Космонавты перешли с МКС на корабль «Союз МС-17» для возвращения на Землю
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Рыжиков, Кудь-Сверчков и Рубинс прибыли на МКС 14 октября прошлого года. За время работы на станции российские космонавты провели около 50 экспериментов из разных областей науки, в том числе по медицине, космической биологии, биотехнологии, физико-химическим процессам. Также они несколько раз вышли в открытый космос, сообщили в «Роскосмосе».

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Кроме того, космонавты занимались поисками места утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда». В марте они загерметизировали трещины орбитальной станции.

На МКС остались космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, Марк Ванд Хай и представитель Японского космического агентства Соичи Ногучи.

МКС космонавты космос Союз
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