Космонавты перешли с МКС на корабль «Союз МС-17» для возвращения на Землю

Экипаж 64-й экспедиции на Международную космическую станцию перешел с МКС на борт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» для возвращения на Землю и закрыл переходные люки. Об это сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Речь идет о российских космонавтах Сергее Рыжикове и Сергее Кудь-Сверчкове, а также астронавте NASA Кэтлин Рубинс.

В «Роскосмосе» отметили, что в течение нескольких часов экипаж должен облачиться в летные скафандры «Сокол КВ-2», закрыть люки между бытовым отсеком и спускаемым аппаратом корабля, а также проверить герметичность всех люков и работоспособность систем корабля.

«В 04:32:30 по московскому времени будет выдана команда на расстыковку пилотируемого корабля «Союз МС-17» и российского сегмента Международной космической станции, после чего в 04:34:00 мск он отделится от модуля «Поиск», — говорится в сообщении госкорпорации.