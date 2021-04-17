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Космонавты перешли с МКС на корабль «Союз МС-17» для возвращения на Землю

Экипаж 64-й экспедиции на Международную космическую станцию перешел с МКС на борт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» для возвращения на Землю и закрыл переходные люки. Об это сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Речь идет о российских космонавтах Сергее Рыжикове и Сергее Кудь-Сверчкове, а также астронавте NASA Кэтлин Рубинс.

В «Роскосмосе» отметили, что в течение нескольких часов экипаж должен облачиться в летные скафандры «Сокол КВ-2», закрыть люки между бытовым отсеком и спускаемым аппаратом корабля, а также проверить герметичность всех люков и работоспособность систем корабля.

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«В 04:32:30 по московскому времени будет выдана команда на расстыковку пилотируемого корабля «Союз МС-17» и российского сегмента Международной космической станции, после чего в 04:34:00 мск он отделится от модуля «Поиск», — говорится в сообщении госкорпорации.

Ожидается, что посадка произойдет в 07:55 мск в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

Накануне Рыжиков передал командование станцией астронавту NASA Шеннон Уокер в американском модуле Destiny в присутствии экипажа из десяти человек. После возвращения троих человек на землю на МКС помимо Уокер останутся космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Марк Ванде Хай, а также астронавт JAXA Соити Ногути.

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Рыжиков, Кудь-Сверчков и Рубинс прибыли на МКС в октябре прошлого года. В задачи российских космонавтов входили 55 научных исследований и экспериментов, а также два выхода в открытый космос. Помимо этого, они занимались поисками места утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда». В марте космонавты загерметизировали трещины орбитальной станции.

МКС космонавты космос
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