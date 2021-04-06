Мужчину столкнули на рельсы в московском метро

Фото: МВД РФ

На станции метро «Сокольники» в Москве неизвестный избил мужчину и столкнул его на рельсы, сообщили в пресс-службе МВД России.

«По имеющейся информации, злоумышленник спровоцировал конфликт с молодым человеком, а затем нанес ему несколько ударов и столкнул на рельсы», — рассказали в ведомстве.

Мужчина не пострадал. До прибытия поезда ему помогли подняться на платформу сотрудники правоохранительных органов.

Полицейские также задержали нападавшего, который пытался скрыться. Против него возбуждено уголовное дело об угрозе убийством (ст. 119 УК РФ). Этой статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двух лет.