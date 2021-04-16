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Первые 100 дней Байдена ,  
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Песков после оговорки Байдена рассказал о различиях в произношении

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

В Кремле не заметили оговорки президента США Джо Байдена в ходе его выступления, посвященного России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова попросили прокомментировать тот факт, что Байден, говоря о президенте России Владимире Путине, вместо его фамилии произнес «Клутин», но затем исправился.

«Вы знаете, я, честно говоря,...смотрел сам, я никакой оговорки не заметил. Вы знаете, что американское произношение отличается от британского, иногда оно не столь отчетливое, но, опять же, это все-таки мы с вами говорим о главе государства», — пояснил он.

Байден допустил несколько оговорок в речи о России
Общество
Джо Байден

Ранее 16 апреля в ходе выступления Байден допустил несколько оговорок. Так, помимо оговорки с фамилией Путина, он, говоря о нежелании эскалации конфликта с Россией, вместо слова «эскалация» начал произносить «вакцинация», но затем так же исправился.

Байден допустил оговорки не в первый раз. В 2019 году Байден оговорился, указав, что у него самый прогрессивный послужной список среди тех, кто будет баллотироваться на выборах президента в 2020 году. На тот момент решение о его выдвижении принято не было, поэтому он исправился, сказав «среди тех, кто мог бы баллотироваться».

Кремль оговорки Джо Байден
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