Песков после оговорки Байдена рассказал о различиях в произношении

Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

В Кремле не заметили оговорки президента США Джо Байдена в ходе его выступления, посвященного России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова попросили прокомментировать тот факт, что Байден, говоря о президенте России Владимире Путине, вместо его фамилии произнес «Клутин», но затем исправился.

«Вы знаете, я, честно говоря,...смотрел сам, я никакой оговорки не заметил. Вы знаете, что американское произношение отличается от британского, иногда оно не столь отчетливое, но, опять же, это все-таки мы с вами говорим о главе государства», — пояснил он.

Ранее 16 апреля в ходе выступления Байден допустил несколько оговорок. Так, помимо оговорки с фамилией Путина, он, говоря о нежелании эскалации конфликта с Россией, вместо слова «эскалация» начал произносить «вакцинация», но затем так же исправился.