АСВ назвало даты и условия выплат вкладчикам «Интерпромбанка» и «Нейвы»

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Агентство страхования вкладов (АСВ) начнет производить выплаты вкладчикам банков «Интерпромбанк» и «Нейва» не позднее 30 апреля. Об этом сообщается на сайте организации.

АСВ объявило, что 16 апреля наступил страховой случай в отношении «Интерпромбанка» и «Нейвы», которые являются участником системы обязательного страхования вкладов, и их вкладчики имеют право на получение страхового возмещения.

«Размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, включая проценты по вкладам, но не более максимального размера страхового возмещения, установленного ФЗ», — отметили в АСВ.

В организации отметили, что выплаты будут производиться в российской валюте за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов. Вклады в иностранной валюте будут выплачиваться по курсу, установленному ЦБ на день наступления страхового случая.