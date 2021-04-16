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Финансы ,  
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АСВ назвало даты и условия выплат вкладчикам «Интерпромбанка» и «Нейвы»

Фото: neyvabank / VK
Фото: neyvabank / VK

Агентство страхования вкладов (АСВ) начнет производить выплаты вкладчикам банков «Интерпромбанк» и «Нейва» не позднее 30 апреля. Об этом сообщается на сайте организации.

АСВ объявило, что 16 апреля наступил страховой случай в отношении «Интерпромбанка» и «Нейвы», которые являются участником системы обязательного страхования вкладов, и их вкладчики имеют право на получение страхового возмещения.

«Размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, включая проценты по вкладам, но не более максимального размера страхового возмещения, установленного ФЗ», — отметили в АСВ.

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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В организации отметили, что выплаты будут производиться в российской валюте за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов. Вклады в иностранной валюте будут выплачиваться по курсу, установленному ЦБ на день наступления страхового случая.

Вкладчики смогут подать заявление о выплате страхового возмещения в течение всего периода ликвидации банков, который составляет не менее года.

Банк России 16 апреля отозвал лицензии у «Интерпромбанка» и «Нейвы». По данным отчетности «Интерпромбанка» на 1 марта 2021 года, размер страховой ответственности АСВ предварительно оценивается в размере 4,3 млрд руб., по данным отчетности «Нейвы» — в размере 5,6 млрд руб.

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По данным ЦБ, «Интерпромбанк» занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности и совершал сделки с непрофильными активами, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели.

Банк «Нейва», в свою очередь, нарушал законодательство по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

АСВ вклады выплаты
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