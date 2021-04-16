МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик ВВС США у берегов Камчатки

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Российский истребитель МиГ-31 перехватил стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США над акваторией Тихого океана у юго-восточного побережья Камчатки. Об этом РБК заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Согласно сообщению, средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающийся к границе России объект. Для его опознавания с аэродрома в Камчатском крае поднялся истребитель МиГ-31.

«Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США», — отметили в департаменте.