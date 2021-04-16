В приморской школе обрушилась стена
В селе Воздвиженка Уссурийского городского округа Приморского края произошло обрушение стены в местной школе. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
«Уссурийская городская прокуратура организовала проверку по факту обрушения стены в здании школы, расположенной в с. Воздвиженка Уссурийского городского округа», — говорится в сообщении.
Издание Primpress передает, что в момент обрушения ученики находились в школе.
Местное издание Vl.ru со ссылкой на сообщение администрации Уссурийского городского округа указывает, что стена рухнула в том крыле, где обучаются ученики младших классов. Само здание школы было построено в 1953 году. В ней обучаются 487 человек.