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В приморской школе обрушилась стена

В селе Воздвиженка Уссурийского городского округа Приморского края произошло обрушение стены в местной школе. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«Уссурийская городская прокуратура организовала проверку по факту обрушения стены в здании школы, расположенной в с. Воздвиженка Уссурийского городского округа», — говорится в сообщении.

Издание Primpress передает, что в момент обрушения ученики находились в школе.

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Местное издание Vl.ru со ссылкой на сообщение администрации Уссурийского городского округа указывает, что стена рухнула в том крыле, где обучаются ученики младших классов. Само здание школы было построено в 1953 году. В ней обучаются 487 человек.

При этом в прокуратуре отметили, что никто не пострадал в ходе инцидента. В школе временно приостановили учебный процесс. Из-за случившегося примерно 220 детей перевели на дистанционное обучение. Сейчас администрация решает вопрос о том, можно ли организовать учебу в другом крыле здания.

На место происшествия выехал городской прокурор Тимур Кушнарев. В Минобразования сообщили о проведении экспертизы здания, передает местное издание Prima Media. Со ссылкой на МЧС издание указывает, что причиной инцидента могло стать проседание колонны здания.

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