В приморской школе обрушилась стена

При этом в прокуратуре отметили, что никто не пострадал в ходе инцидента. В школе временно приостановили учебный процесс. Из-за случившегося примерно 220 детей перевели на дистанционное обучение. Сейчас администрация решает вопрос о том, можно ли организовать учебу в другом крыле здания.

На место происшествия выехал городской прокурор Тимур Кушнарев. В Минобразования сообщили о проведении экспертизы здания, передает местное издание Prima Media. Со ссылкой на МЧС издание указывает, что причиной инцидента могло стать проседание колонны здания.