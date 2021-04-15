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В Совфеде оценили новые санкции США против России

Здание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Введение новых санкции США против России обусловлено бессилием от того, что предыдущие не достигли желаемого эффекта, отчасти они вредят самой Америке и Евросоюзу. Такое мнение высказал в разговоре с РБК член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Мы должны были давно привыкнуть, что каждую неделю американцы вводят какие-то санкции против нас. В каких-то вопросах они имеют даже обратный эффект. Например в ситуации с сельским хозяйством. Много говорили об импортозамещении, и санкции подтолкнули к тому, чтобы реально заниматься импортозамещением. Находятся новые рынки. Что касается госдолга — те же самые облигации могут продаваться не обязательно в долларах, могут и в других валютах», — считает сенатор.

При этом Цеков отметил, что санкции «где-то болезненны», однако  желаемого результата они не достигнут. По его мнению, США вводят санкции, часто не разобравшись в ситуации, по принципу, «вероятно, сделала Россия».

«США говорят «кибератаки есть» и не приводят никаких доказательств. Не приводя никаких данных, обвиняют Россию. Хотя это могут сделать физические лица, которые могут сидеть где угодно и могут организовать атаку куда угодно. Могут, например, находиться в самой Америке, своими действиями пускать по «ложному следу» американские службы. И не вникнув в ситуацию, не разобравшись, вводят санкции», — отметил сенатор.

Новые санкции США против России. Главное
Экономика
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

По словам председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, России необходимо быть готовой ко многим санкциям, которые еще будут вводиться, планируя развитие собственных предприятий.

«Нужно заранее быть готовым ко всем негативным последствиям, которые могут происходить. Но в большей степени нужно надеяться на собственные силы. У нас есть много государств, которые за последние годы показали хороший динамичный рост и развитие своих производств, в том числе промышленных и торговых площадок. Мне кажется, в первую очередь, сейчас нужно смотреть «внутри» себя и на экспортную составляющую», — сообщил он.

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США ввели новые санкции против России днем 15 апреля. Новые ограничения объяснили стремлением «возложить на Россию издержки за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США».

Санкции предусматривают запрет банкам и другим финансовым институтам приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России. Помимо этого, США вышлют из страны десять российских дипломатов. Также в санкционный список внесены 32 физических и юридических лица, якобы причастных к попыткам повлиять на результаты президентских выборов 2020 года. В МИД России пообещали быстро подготовить ответные меры.

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