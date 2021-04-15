В Совфеде оценили новые санкции США против России

Здание Совета Федерации РФ (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Введение новых санкции США против России обусловлено бессилием от того, что предыдущие не достигли желаемого эффекта, отчасти они вредят самой Америке и Евросоюзу. Такое мнение высказал в разговоре с РБК член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Мы должны были давно привыкнуть, что каждую неделю американцы вводят какие-то санкции против нас. В каких-то вопросах они имеют даже обратный эффект. Например в ситуации с сельским хозяйством. Много говорили об импортозамещении, и санкции подтолкнули к тому, чтобы реально заниматься импортозамещением. Находятся новые рынки. Что касается госдолга — те же самые облигации могут продаваться не обязательно в долларах, могут и в других валютах», — считает сенатор.

При этом Цеков отметил, что санкции «где-то болезненны», однако желаемого результата они не достигнут. По его мнению, США вводят санкции, часто не разобравшись в ситуации, по принципу, «вероятно, сделала Россия».

«США говорят «кибератаки есть» и не приводят никаких доказательств. Не приводя никаких данных, обвиняют Россию. Хотя это могут сделать физические лица, которые могут сидеть где угодно и могут организовать атаку куда угодно. Могут, например, находиться в самой Америке, своими действиями пускать по «ложному следу» американские службы. И не вникнув в ситуацию, не разобравшись, вводят санкции», — отметил сенатор.