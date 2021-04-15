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Соболь обжалует приговор по делу о незаконном проникновении в жилище

Любовь Соболь (в центре)
Любовь Соболь (в центре) (Фото: Татьяна Макеева / Reuters)

Юрист ФБК (фонд признан Минюстом иностранным агентом) Любовь Соболь собирается обжаловать приговор Перовского районного суда Москвы, который признал ее виновной по делу о незаконном проникновении в жилище. Об этом РБК сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

«Приговор, естественно, считаем незаконным, он будет обжалован. На мой взгляд, суд безосновательно отверг все доводы защиты и принял, также, на мой взгляд, совершенно необоснованные, немотивированные доводы обвинения, положил их в основу приговора», — заявил адвокат.

Соболь дали условные исправительные работы из-за визита в чужую квартиру
Политика
Любовь Соболь

15 апреля Перовский районный суда Москвы приговорил Соболь к году исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Кроме того, суд обязал ее ежемесячно отмечаться, а также запретил ей менять место жительство или работы без уведомления. До вступления приговора в силу Соболь останется под подпиской о невыезде, уточнили РБК в суде. Обвинение просило суд назначить Соболь год исправительных работ с удержанием 20% зарплаты.

Уголовное дело против Соболь завели после того, как 21 декабря 2020 года она пришла к дому Константина Кудрявцева — одного из фигурантов расследования Bellingcat, The Insider и CNN, в котором журналисты назвали его причастным к отравлению Алексея Навального.

По данным следствия, Соболь, «незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора», проникла в квартиру пожилой женщины, обошла все помещения, «снимая свои противоправные действия на телефон», а затем скрылась с места происшествия. Соболь эти обвинения отрицала.

Любовь Соболь обжалование приговора суд ФБК Алексей Навальный новости
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