Соболь обжалует приговор по делу о незаконном проникновении в жилище

Любовь Соболь (в центре) (Фото: Татьяна Макеева / Reuters)

Юрист ФБК (фонд признан Минюстом иностранным агентом) Любовь Соболь собирается обжаловать приговор Перовского районного суда Москвы, который признал ее виновной по делу о незаконном проникновении в жилище. Об этом РБК сообщил ее адвокат Владимир Воронин.



«Приговор, естественно, считаем незаконным, он будет обжалован. На мой взгляд, суд безосновательно отверг все доводы защиты и принял, также, на мой взгляд, совершенно необоснованные, немотивированные доводы обвинения, положил их в основу приговора», — заявил адвокат.

15 апреля Перовский районный суда Москвы приговорил Соболь к году исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Кроме того, суд обязал ее ежемесячно отмечаться, а также запретил ей менять место жительство или работы без уведомления. До вступления приговора в силу Соболь останется под подпиской о невыезде, уточнили РБК в суде. Обвинение просило суд назначить Соболь год исправительных работ с удержанием 20% зарплаты.

Уголовное дело против Соболь завели после того, как 21 декабря 2020 года она пришла к дому Константина Кудрявцева — одного из фигурантов расследования Bellingcat, The Insider и CNN, в котором журналисты назвали его причастным к отравлению Алексея Навального.