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Бизнес ,  
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В Минсельхозе не нашли оснований для роста цен на кондитерские изделия

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Оснований для существенного повышения стоимости кондитерских изделий нет, сообщили РБК в пресс-службе Минсельхоза.

В ведомстве указывают, что правительство приняло меры по стабилизации цен на продовольствие, в том числе на сырьевые составляющие для производства кондитерских изделий. В министерстве привели в пример применение таможенно-тарифных мер регулирования экспорта масличных, которое должно снизить затраты производителей на продукты переработки подсолнечника. Также в Минсельхозе отметили, что благодаря предоставлению субсидий мукомольным предприятиям и действию экспортных пошлин на зерно, цены на муку за последний месяц стабилизировались.

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Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

Кроме того, в министерстве зафиксировали предпосылки для снижения цен на сахар. Этому будет способствовать расширение посевных площадей под сахарную свеклу и новые меры поддержки переработчиков.

Также Минсельхоз инициировал введение на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) квоты на импорт сахара. В рамках этой меры будет применяться пониженная ставка импортной пошлины, добавили в ведомстве.

Ранее сразу несколько кондитерских предприятий рассказали РБК о готовящимся повышении отпускных цен на кондитерские изделия. Также о планируемом подорожании торговые сети уже уведомили несколько кондитерских компаний.

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О планируемом подорожании ранее сообщали компании «Акульчев» (выпускает под этой маркой венские вафли), «Эссен Продакшн АГ» (конфеты под брендом «35», Cho Ko-Te и др.), а также кондитерская фабрика «Победа».

Гендиректор группы «Акульчев» Сергей Акульчев объяснял, что «значительно» поднять цены на продукцию производителей вынуждает рост цен на сырье, Компания ведет переговоры о повышении цен, оно различается для разных категорий, но в среднем составляет от 10%, указывал он.

По словам гендиректора «Эссен Продакшн АГ» Леонида Барышева,
ситуация на рынке кондитерских изделий схожа с тем, что происходит на рынке масложировой продукции, так как практически все поставщики повышают цены.

На подорожание базовых продуктов, в том числе сахара, подсолнечного масла, муки еще в декабре 2020 года обратил внимание президент Владимир Путин. После этого правительство ввело регулирование цен на сахар, а также на подсолнечное масло в рознице. В конце марта власти продлили заморозку цен на сахар до 1 июня 2021 года.

сахар Минсельзоз кондитерские изделия рост цен кондитеры
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