В Минсельхозе не нашли оснований для роста цен на кондитерские изделия

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Оснований для существенного повышения стоимости кондитерских изделий нет, сообщили РБК в пресс-службе Минсельхоза.

В ведомстве указывают, что правительство приняло меры по стабилизации цен на продовольствие, в том числе на сырьевые составляющие для производства кондитерских изделий. В министерстве привели в пример применение таможенно-тарифных мер регулирования экспорта масличных, которое должно снизить затраты производителей на продукты переработки подсолнечника. Также в Минсельхозе отметили, что благодаря предоставлению субсидий мукомольным предприятиям и действию экспортных пошлин на зерно, цены на муку за последний месяц стабилизировались.

Кроме того, в министерстве зафиксировали предпосылки для снижения цен на сахар. Этому будет способствовать расширение посевных площадей под сахарную свеклу и новые меры поддержки переработчиков.

Также Минсельхоз инициировал введение на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) квоты на импорт сахара. В рамках этой меры будет применяться пониженная ставка импортной пошлины, добавили в ведомстве.