При пожаре в селе в Свердловской области погибли пятеро детей

Фото: СК РФ

В результате пожара в частном доме в поселке Бызово Свердловской области погибли пятеро детей. Об этом сообщает Следственный комитет.

Следователи завели уголовное дело по ч.3 ст.109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

«В настоящее время следователи и криминалисты СКР во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции осуществляют необходимые следственные мероприятия непосредственно на месте трагедии», — сообщили в СК.

В ГУ МВД по Свердловской области сообщили РБК, что семья, чей дом загорелся, была многодетной. Всего в ней воспитывалось семь детей.