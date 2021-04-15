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При пожаре в селе в Свердловской области погибли пятеро детей

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В результате пожара в частном доме в поселке Бызово Свердловской области погибли пятеро детей. Об этом сообщает Следственный комитет.

Следователи завели уголовное дело по ч.3 ст.109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

«В настоящее время следователи и криминалисты СКР во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции осуществляют необходимые следственные мероприятия непосредственно на месте трагедии», — сообщили в СК.

В Свердловской области при пожаре в селе пострадали четыре человека
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Фото:ГУ МЧС по Свердловской области

В ГУ МВД по Свердловской области сообщили РБК, что семья, чей дом загорелся, была многодетной. Всего в ней воспитывалось семь детей.

«Чудом удалось спасти двух малышей <...> [Они] с ожогами восьми и десяти процентов тела доставлены в детскую городскую больницу Нижнего Тагила вместе с матерью. Врачи предпринимают необходимые меры, чтобы спасти их жизни», — сообщил руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых.

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В МВД рассказали, что тело одного из погибших детей пока не найдено. Ранее семья состояла на учете в полиции, но недавно с учета была снята.

Также в ведомстве отметили, что сгоревший в результате пожара дом был старым и деревянным с печным отоплением. «Сотрудники полиции совместно с коллегами из МЧС и СКР отрабатывают различные версии пожара с гибелью людей, в том числе связанные с ветхостью электропроводки, нарушением правил противопожарной безопасности, возгоранием надворных построек с переходом огня на дом и другие», — уточнили в МВД.

Ранее в департаменте информационной политики региона сообщали, что в результате пожара пострадали четверо.

дети пожар уголовное дело Свердловская область новости
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