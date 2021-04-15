Кравчук объяснил слова о готовности стрелять по российским парашютистам

Леонид Кравчук (Фото: Иван Николаев / ТАСС)

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что не жалеет о своих словах по поводу готовности стрелять из личного огнестрельного оружия, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами». Об этом он рассказал телеканалу «Украина 24».

«Не жалею. Не один я такое сказал, так думают, возможно миллионы. Я убежден, что каждый украинец в такое тяжелое для Украины время, является одновременно защитником, патриотом, гражданином», — сказал Кравчук.

При этом Кравчук признал, что «немного преувеличил», потому что у него «возраст уже не стрелковый». «Я еще раз подтвердил, что каждый украинец должен защищать свою землю, а враги Украины должны быть выдворены за пределы Украины, чтобы их духом тут не пахло», — подчеркнул он.

Ранее Кравчук заявил о намерении использовать огнестрельно оружие, если

«кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами». Кравчук пообещал, что будет стрелять до последнего — пока руки будут держать оружие. «Я его — сукиного сына, к себе не приглашал. Сам пришел. Я его убью», — говорил экс-президент Украины.