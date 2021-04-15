Собянин сообщил о свыше 800 тыс. полностью привитых от коронавируса

Хотя бы один компонент вакцины получили более миллиона москвичей, сообщил мэр. Только единицы из них заболели коронавирусом после прививки, указал он

Фото: АГН «Москва»

В Москве более 820 тыс. жителей полностью прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

«На днях число москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило миллион человек. Полностью завершили вакцинацию свыше 820 тыс. жителей города», — говорится в сообщении.

Почти 45% сделавших прививку составляют москвичи старше 60 лет, указал мэр. Он отметил, что российская вакцина доказала свою надежность и безопасность, а среди миллиона сделавших прививку только «считанные единицы» заболели.

По словам Собянина, Москва полностью обеспечена запасами вакцины. В ежедневном режиме работает сто стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках, а также несколько выездных точек в крупных торговых центрах. Также на этой неделе началась вакцинация на дому для маломобильных граждан, отметил он. Вакцину смогут получить граждане, состоящие на надомном обслуживании, — желающих посетит медицинская бригада в заранее оговоренное время.