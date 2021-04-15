Построившая суперъяхту российского миллиардера верфь обанкротилась

Немецкая верфь Nobiskrug, которая построила мегаяхту Sailing Yacht A для российского миллиардера Андрея Мельниченко, подала заявление о банкротстве. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на заявление компании.

«Недавняя отмена заказов и неопределенное будущее сделали неизбежной необходимость подать заявление о банкротстве», — отметила верфь.

Организация уточнила, что теряет заказы на фоне пандемии коронавируса, кроме того, она «вынуждена мириться с последствиями предыдущих решений руководства».

Как отмечает издание, банкротство Nobiskrug не коснулось ни одной судостроительной компании.