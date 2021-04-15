Суд отправил в колонию напавшего на полицейского на митинге 23 января

Суд приговорил Станислава Ахмедова к двум годам колонии за нападение на полицейского во время несанкционированной акции 23 января в Москве. Об этом говорится на сайте столичного главка Следственного комитета (СК).

«Приговором суда Ахмедову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — отмечается в сообщении.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Подсудимый полностью признал свою вину.

По версии следствия, во время протестов 23 января вблизи Пушкинской площади, в центре города Ахмедов нанес одному из силовиков при исполнении «не менее трех ударов ногой в область головы и туловища» и сбежал. Как передавал ТАСС, видеозапись с моментом драки попала в интернет. На ней видно, что протестующие повалили бойца ОМОН на землю, и Ахмедов начал бить его ногой.