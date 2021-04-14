Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 75,68 (-1,57) Инвестиции, 13:14
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 90,54 (-1,38) Инвестиции, 13:14
Суд разрешил журналистам из журнала DOXA выходить из дома 1 минуту в день Политика, 20:36 Экс-глава фабрики «Меньшевик» избежал ареста по новому делу о стрельбе Общество, 20:33 В Москве у суда более 100 человек собрались в поддержку журналистов Doxa Общество, 20:24 СМИ узнали об угрозе трехлетней дисквалификации Ибрагимовича Спорт, 20:23 Пикеты у Басманного суда в связи с «делом DOXA». Фоторепортаж Общество, 20:17  Псаки назвала разговор Путина и Байдена конструктивным Политика, 20:09 20 глупых вопросов о криптовалюте. Трейдер все объяснил Крипто, 20:09 На какие деньги Эрмитаж пополняет свою коллекцию РБК и Фонд Потанина, 20:09 Тульский губернатор обратился с ежегодным посланием к жителям области Пресс-релиз, 19:57 Арутюнян отреагировал на публикации о работе с Трусовой Спорт, 19:53 Как контролировать бухгалтера через мобильное приложение РБК и СберБизнес, 19:39 В правящем блоке ФРГ развернулась борьба за позицию кандидата в канцлеры Политика, 19:37 Песков ответил про встречу Путина и Байдена фразой «спешить не будем» Политика, 19:29 Сотовые операторы ответили на сообщения о протестах на Кавказе против 5G Технологии и медиа, 19:26
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,82 -0,16% EUR/RUB ₽90,85 +0,1% EUR/USD $1,2 +0,27%
Общество ,  
0 

В Москве у суда более 100 человек собрались в поддержку журналистов Doxa

Video

В Москве у здания Басманного районного суда на несанкционированной акции собрались около 150 человек, чтобы поддержать журналистов студенческого издания DOXA, которым избирают меру пресечения по делу о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни. Об этом РБК сообщила редактор журнала Анна Рыжая.

«Сейчас возле здания суда сейчас около 150 человек», — отметила она.

Telegram-канал Avtozaklive передавал, что 106 человек стояли в цепочке у Басманного суда. О том, что студенты и активисты выстроились в цепь солидарности вдоль здания писал и DOXA.

В среду проходит заседание суда, где сотрудникам DOXA предъявили обвинение по ч. 2 ст. 151.2 УК. Редактору студенческого журнала DOXA Владимиру Метелкину суд назначил два месяца запрета определенных действий.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Ранее стало известно об обысках у сотрудников журнала Армена Арамяна, Владимира Метелкина, Аллы Гутниковой и Натальи Тышкевич, а также в редакции.

Журнал DOXA объяснил обыски роликом о протестах в поддержку Навального
Политика
<p>Офис DOXA&nbsp;после обыска</p>

Издание пояснило, что причиной обысков стал видеоролик, в котором редакция говорила о недопустимости ограничения права молодежи на протест и незаконность отчисления из вузов из-за этого. Речь шла о протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Роскомнадзор еще в январе потребовал от журнала удалить его, редакция выполнила требование.

В результате, четверых сотрудников задержали по ч. 2 ст. 151.2 УК России (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего).

Ранее DOXA имел статус студенческой организации Высшей школы экономики. В декабре 2019 года вуз лишил журнал этого статуса после подрыва репутации учебного заведения некоторыми его публикациями.

Москва Басманный суд пикеты новости
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,82 -0,16% EUR/RUB ₽90,85 +0,1% EUR/USD $1,2 +0,27%
Материалы по теме
Журнал DOXA объяснил обыски роликом о протестах в поддержку Навального
Политика
В СПЧ пообещали не оставлять без внимания обыски в редакции DOXA
Общество
Журнал DOXA сообщил об обысках в редакции и у сотрудников в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter