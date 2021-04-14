В Москве у суда более 100 человек собрались в поддержку журналистов Doxa

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В Москве у здания Басманного районного суда на несанкционированной акции собрались около 150 человек, чтобы поддержать журналистов студенческого издания DOXA, которым избирают меру пресечения по делу о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни. Об этом РБК сообщила редактор журнала Анна Рыжая.

«Сейчас возле здания суда сейчас около 150 человек», — отметила она.

Telegram-канал Avtozaklive передавал, что 106 человек стояли в цепочке у Басманного суда. О том, что студенты и активисты выстроились в цепь солидарности вдоль здания писал и DOXA.

В среду проходит заседание суда, где сотрудникам DOXA предъявили обвинение по ч. 2 ст. 151.2 УК. Редактору студенческого журнала DOXA Владимиру Метелкину суд назначил два месяца запрета определенных действий.