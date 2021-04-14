В России создали первую в мире субъединичную вакцину против чумы

Татьяна Голикова (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

В России Центр по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости создал первую в мире субъединичную вакцину против чумы. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Были созданы вакцинные штаммы, адаптированные с использованием генетических технологий для массового производства субъединичных вакцин», — уточнила она.

По ее словам, эти штаммы были испытаны в ходе создания первой в мире субъединичной вакцины против чумы.

В субъединичных вакцинах используются только фрагменты вируса или бактерии, которые иммунная система должна распознать. Они не содержат цельных микроорганизмов или безопасных вирусов.