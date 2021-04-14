Росздравнадзор заявил об отсутствии случаев тромбоза после «Спутника V»

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Ни одного случая тромбоза не было зафиксировано после вакцинации препаратом «Спутник V». Об этом заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, ее слова РБК передала пресс-служба ведомства.

«В ходе проведения фармаконадзора нами не зафиксировано ни одного случая тромбозов, рfзвившихся на фоне вакцинации препаратом «Спутник V» и ставших следствием его применения», — сказала она.

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