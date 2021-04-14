Пандемия коронавируса , 14 апр, 17:03
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Росздравнадзор заявил об отсутствии случаев тромбоза после «Спутника V»
Ни одного случая тромбоза не было зафиксировано после вакцинации препаратом «Спутник V». Об этом заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, ее слова РБК передала пресс-служба ведомства.
«В ходе проведения фармаконадзора нами не зафиксировано ни одного случая тромбозов, рfзвившихся на фоне вакцинации препаратом «Спутник V» и ставших следствием его применения», — сказала она.
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