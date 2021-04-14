Шойгу рассказал, как от места всплытия подлодки отгоняли белого медведя

Фото: Esther Horvath / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военным пришлось отгонять белого медведя в одном из мест всплытия подводной лодки в Арктике, рассказал министр обороны и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу на заседании попечительского совета организации, передает «РИА Новости».

«К одной из этих вешек (флажок, устанавливаемый на месте всплытия субмарины. — РБК) докопался медведь и долго ходил вокруг нее. Вынуждены были его отгонять, потому что лодка должна была снизу всплывать, а медведь как раз стоял на этом месте», — сказал президент РГО.

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Шойгу рассказал, что в конечном счете подлодка пробила лед ровно в том месте, где была установлена эта вешка. Он добавил, что белые медведи в Арктике чувствуют себя очень свободно.

В агентстве уточнили, что толщина льда, который проломили субмарины, составляла 1,5 м, а подлодки всплыли в районе радиусом 300 м.