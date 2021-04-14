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Шойгу рассказал, как от места всплытия подлодки отгоняли белого медведя

Фото: Esther Horvath / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Esther Horvath / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военным пришлось отгонять белого медведя в одном из мест всплытия подводной лодки в Арктике, рассказал министр обороны и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу на заседании попечительского совета организации, передает «РИА Новости».

«К одной из этих вешек (флажок, устанавливаемый на месте всплытия субмарины. — РБК) докопался медведь и долго ходил вокруг нее. Вынуждены были его отгонять, потому что лодка должна была снизу всплывать, а медведь как раз стоял на этом месте», — сказал президент РГО.

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Шойгу рассказал, что в конечном счете подлодка пробила лед ровно в том месте, где была установлена эта вешка. Он добавил, что белые медведи в Арктике чувствуют себя очень свободно.

В агентстве уточнили, что толщина льда, который проломили субмарины, составляла 1,5 м, а подлодки всплыли в районе радиусом 300 м.

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Фото:OCHEVIDEO / VK

В конце марта в рамках комплексной экспедиции Минобороны и РГО «Умка-21» сразу три атомные подлодки всплыли в Арктике из-подо льдов в одном месте. Всего в походе были задействованы более 600 человек военнослужащих и гражданского персонала и около 200 образцов вооружений.

Арктическая экспедиция проводилась начиная с 16 марта 2021 года Русским географическим обществом совместно с ВМФ России в районах северных архипелагов России. Ее целями обозначалось продолжение программы изучения перемещений белых медведей на Земле Франца-Иосифа и в прилегающей акватории. Ученые старались отследить состояние популяции белого медведя для ее восстановления в Российской Арктике.

«Для обеспечения безопасности на территории полевых лагерей экспедиции и мест производства работ в постоянном режиме охранными группами будут совершаться объезды и проводиться работы по предотвращению конфликтных ситуаций с белыми медведями», — говорилось в сообщении РГО.

подводная лодка белый медведь Сергей Шойгу Русское географическое общество
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