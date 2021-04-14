Чешская полиция отказалась следить за выполнением указа властей по COVID

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Чешские полицейские отказались выполнять распоряжение Минздрава и контролировать его запрет гражданам собираться на улицах группами свыше двух человек. Об этом сообщает в Twitter главного полицейского управления страны.

«Ни закон о пандемии, ни закон об охране общественного здоровья не могут регулировать и ограничивать свободное передвижение людей, то есть их количество. Таким образом, в своей деятельности полицейские не могут и не будут действовать в этом направлении», — говорится в сообщении.

В полиции пояснили, что распоряжение Минздрава касается только массовых акций. А пребывание людей на улицах, случайные и неорганизованные встречи нельзя подводить под действие этого распоряжения.

В конце марта Минздрав Чехии из-за ситуации с коронавирусной инфекцией запретил находиться на улице компаниями свыше двух человек. Исключение сделано лишь для членов одной семьи, профессиональной деятельности, а также для участников похорон. Новый глава Минздрава Петер Аренбергер 10 апреля подтвердил эту меру.