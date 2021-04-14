ВТБ и МФТИ запустят лабораторию для развития искусственного интеллекта

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В среду, 14 апреля, ВТБ и Московский физико-технологический институт (МФТИ) подписали соглашение об открытии совместной лаборатории для развития big data и искусственного интеллекта, передает корреспондент РБК с посвященного этому событию мероприятия.

Первыми проектами лаборатории станет разработка приложений и сервисов распознавания речи для улучшения клиентской поддержки банка, а также исследования и проекты в области определения психоэмоционального состояния персонала с помощью нейросетей. ВТБ и МФТИ будут разрабатывать также математические модели для повышения эффективности работы банка, а также технологии для бизнес-партнеров кредитного учреждения.

Как пояснил РБК начальник управления перспективных алгоритмов машинного обучения департамента анализа данных и моделирования ВТБ Денис Суржко, искусственный интеллект будет активно применяться при создании чат-ботов, голосовых помощников и при анализе видеопотока. В частности, чат-бот системы или голосовые помощники должны будут обрабатывать неструктурированную речь клиента, чтобы проанализировать их желания. Такая система будет работать не по принципу готовых сценариев, а непосредственно на основе услышанного текста, подчеркнул Суржко.

Определение психоэмоционального состояния персонала банка нужно для повышения эффективности, например, чтобы понять, в какие моменты человек хорошо или плохо продает и хорошо или плохо это воспринимает клиент. По словам Суржко, сейчас МФТИ и ВТБ также занимаются долгосрочными проектами по видеоаналитике.

Стороны не раскрывают размер инвестиций в лабораторию.

По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Вадима Кулика, на технологии искусственного интеллекта в банке уже приходится до 70% задач аналитики и автоматического принятия решений. «Совместный проект с МФТИ не только позволит нам вывести на новый уровень используемые в российской банковской сфере технологии, но и будет способствовать развитию корпоративной науки, научных исследований», — рассчитывает он. Ректор МФТИ Николай Кудрявцев ожидает, что для института создание лаборатории даст возможность не только развивать свои компетенции в области искусственного интеллекта и машинного обучения, «но и быть причастным к развитию отечественного финтеха».