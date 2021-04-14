На Украине отреагировали на разговор Байдена и Путина

Джо Байден (Фото: Amr Alfiky / Getty Images)

Украина заинтересована в продолжении контактов США и России. Об этом заявил постоянный представитель Киева при ООН Сергей Кислица, передает «Укринформ».

«Украина заинтересована в том, чтобы США контактировали с Россией, иначе ситуация была бы тупиковая», — сказал Кислица, комментируя разговор президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

По его словам, для Киева важно, что Байден в ходе беседы с Путиным обозначил позицию США насчет обострения ситуации на юго-востоке Украины.

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