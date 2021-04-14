На Кубани заявили о резервах по приему гостей после ограничений на Турцию

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В Краснодарском крае есть «резервы» для размещения гостей, если регион столкнется с наплывом туристов из-за ограничения авиасообщения с Турцией, сообщили РБК в министерстве туризма края.

«Если в связи с ограничением авиасообщения с Турцией возникнет дополнительный спрос на курорты Краснодарского края — у нас есть значительные резервы по приему гостей. Это касается как средств размещения, так и других объектов туристической и обеспечивающей инфраструктуры», — сообщили в ведомстве.

В регионе продолжает действовать масочный режим для граждан в общественных местах, а также для сотрудников и работников организаций, сохраняется требование о социальной дистанции.

«Отели, санатории, пансионаты соблюдают усиленные меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором и отработанные еще в течение летнего курортного сезона 2020 года: проверка температуры на входе в здание, установка антисептиков, обеззараживание воздуха, регулярное тестирование персонала», — уточнили в ведомстве.