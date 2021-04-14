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Пандемия коронавируса ,  
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На Кубани заявили о резервах по приему гостей после ограничений на Турцию

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Краснодарском крае есть «резервы» для размещения гостей, если регион столкнется с наплывом туристов из-за ограничения авиасообщения с Турцией, сообщили РБК в министерстве туризма края.

«Если в связи с ограничением авиасообщения с Турцией возникнет дополнительный спрос на курорты Краснодарского края — у нас есть значительные резервы по приему гостей. Это касается как средств размещения, так и других объектов туристической и обеспечивающей инфраструктуры», — сообщили в ведомстве.

В регионе продолжает действовать масочный режим для граждан в общественных местах, а также для сотрудников и работников организаций, сохраняется требование о социальной дистанции.

«Отели, санатории, пансионаты соблюдают усиленные меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором и отработанные еще в течение летнего курортного сезона 2020 года: проверка температуры на входе в здание, установка антисептиков, обеззараживание воздуха, регулярное тестирование персонала», — уточнили в ведомстве.

В целом в этом году в регионе рассчитывают принять от 14 до 16 млн туристов, это меньше, чем до пандемии COVID-19. Так, например, в 2019 году Кубань посетили 17,3 млн человек, это рекорд для края.

Россия приостановит полеты в Турцию и Танзанию
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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

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12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова объявила о приостановке авиасообщения между Россией и Турцией с 15 апреля до 1 июня из-за роста числа зараженных коронавирусом в Турции. Исключение коснется двух рейсов в неделю по маршруту Стамбул — Москва и в обратном направлении и вывозных рейсов. На это время туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров из России в Турцию.

Курортный сезон в Краснодарском крае начнется с 1 мая
Общество
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

10 апреля губернатор Краснодарского края Александр Руппель объявил, что эпидемиологическая обстановка позволяет открыть курортный сезон на Кубани с 1 мая. Он добавил, что зимой регион посетили 2 млн российских отдыхающих, однако прирост заболеваемости из-за этого не ухудшился.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, к 14 апреля в регионе зарегистрировано 43 857 случаев заболевания коронавирусом, 2487 человек умерли.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Краснодарский край Кубань Минтуризма Турция
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