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Политика ,  
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Кремль назвал личным мнением Косачева слова о «проверке на патриотизм»

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Слова зампреда Совета Федерации Константина Косачева о «проверке на патриотизм для россиян» после приостановки полетов из России в Турцию являются его личным мнением. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Это личная точка зрения Косачева, не стал бы комментировать», — ответил Песков на вопрос, согласны ли в Кремле с высказыванием Косачева.

Косачев назвал отказ от отпуска в Турции проверкой россиян на патриотизм
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<p>Константин Косачев</p>

Россия 12 апреля сообщила о приостановке полетов в Турцию и Танзанию из-за эпидемической ситуации в этих странах. Воздушное сообщение будет прекращено с 15 апреля по 1 июня 2021 года. По данным аналитической службы Ассоциации туроператоров, общее количество туристов, забронировавших туры в Турцию с заездами в период с середины апреля и до конца мая, составляло более 500 тыс. человек.

Косачев, комментируя это событие, отметил, что в социальных сетях обсуждают версию, согласно которой решение оперштаба ограничить авиасообщение с Турцией связано с заявлением президента Турции о том, что Анкара не признает Крым частью России.

Косачев добавил, что ему самому хотелось бы, чтобы после таких заявлений «хотя бы какая-то часть, если не все отпускники, посчитали бы для себя морально невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан».  «Именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых», — написал тогда Косачев.

Констанин Косачев Турция Дмитрий Песков новости
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