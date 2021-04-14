Кремль назвал личным мнением Косачева слова о «проверке на патриотизм»

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Слова зампреда Совета Федерации Константина Косачева о «проверке на патриотизм для россиян» после приостановки полетов из России в Турцию являются его личным мнением. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Это личная точка зрения Косачева, не стал бы комментировать», — ответил Песков на вопрос, согласны ли в Кремле с высказыванием Косачева.

Россия 12 апреля сообщила о приостановке полетов в Турцию и Танзанию из-за эпидемической ситуации в этих странах. Воздушное сообщение будет прекращено с 15 апреля по 1 июня 2021 года. По данным аналитической службы Ассоциации туроператоров, общее количество туристов, забронировавших туры в Турцию с заездами в период с середины апреля и до конца мая, составляло более 500 тыс. человек.

Косачев, комментируя это событие, отметил, что в социальных сетях обсуждают версию, согласно которой решение оперштаба ограничить авиасообщение с Турцией связано с заявлением президента Турции о том, что Анкара не признает Крым частью России.